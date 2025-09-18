Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко перед стартом юношеского чемпионата мира-2025 проанализировал перспективы молодых отечественных футболистов после оттока легионеров из УПЛ.

Я полностью согласен, что это большой шанс для молодых игроков из-за оттока иностранцев, из-за того, что падает уровень УПЛ. Но я с вами не согласен, что у нас играет много молодых футболистов, если сравнить с такими странами, как Швеция, Норвегия и Дания.

Я подсчитал, что там играют около 40 футболистов 20 и меньше лет в чемпионатах высшей лиги. И не искусственно, когда игроку просто дают сыграть три минуты и все. Нет, они стабильно играют, все время на слуху, действительно конкурируют за место в составе.

А у нас, к сожалению, их около 10. Только вратари играют, а из полевых вообще очень мало. Как тренеру сборной, хотелось бы иметь больший выбор из игроков, которые уже играют на взрослом уровне. Если бы у нас было таких пять-шесть исполнителей, то насколько сильной была бы команда U-19.

Летом 2024 года сборная Украины U-17 играла на Евро на Кипре. Из этой команды более 50% игроков за этот год не сыграли и 10 матчей. Кто-то потерял место в составе, кто-то уже играет не на том уровне или еще что-то. И сейчас мы собирали ребят, так что там было всего шесть футболистов, которые играли на Кипре.

А у сборной Сербии, с которой мы встречались на том Евро, уже 50% футболистов играют на взрослом уровне в высшей лиге. У нас ни один игрок не выступает на взрослом уровне. Только начали играть за U-19. У португальцев некоторые уже играют за национальную сборную, как тот же Родриго Мора. Англичане, которые там были, уже выходят за первый состав своих клубов. Вот вам и разница.

У нас только Богдан Попов прогрессировал за этот год и играет за первую команду. Остальные или не играли, или играют недостаточно. Футболист за год должен сыграть от 20, а лучше 25 игр и больше. У нас было такое, что ребята играли по семь-восемь игр за год. Хочется больше.

Если игрок хорошего уровня, то почему ему не будут доверять? Будут. У нас Александр Каменский уже играет в УПЛ. То есть ему доверяют, – сказал Михайленко в интервью Tribuna.com.