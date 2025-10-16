Тренер сборной Украины – после чемпионата мира-2025: «Это меня удивило»
Был ли в команде игрок, который превзошел ожидания?
36 минут назад
Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко ответил на вопрос о том, кто из его подопечных удивил его на юношеском чемпионате мира-2025. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Я не могу выделить одного или двух футболистов. На протяжении всего турнира в коллективе царила замечательная атмосфера. Хотя это меня немного удивило, поскольку не все друг друга знали раньше. И эта сплоченность передавалась на поле. Каждый игрок действовал на максимуме. Потенциал у этой команды был значительно выше, чем на тот раунд, после которого мы завершили соревнования. Снова же, если бы судьба была к нам более благосклонна, мы могли бы даже дойти до финала.
Кто находился в расположении сборной Украины на чемпионате мира U-20?
Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).
Защитники: 3. Кирилл Дегтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будько (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Вотфорд, Англия), 2. Виталий Катрич (Ингулец Петрове), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).
Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ЭТО, Венгрия).
Ранее Михайленко выразил сожаление по поводу того, что Украина в плей-офф сразу же попала на Испанию.