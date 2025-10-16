Уже бывший тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко оценил своих подопечных за выступления на юношеском чемпионате мира-2025. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Думаю, что за свои результаты в Чили команда заслуживает твердую четверку. Первое, на что мы обращаем внимание, — это качество игры, а оно было неплохим. Был и хороший результат на групповом этапе. В этой части турнира только две команды выступили лучше (Япония и Аргентина набрали по девять очков). К сожалению, судьба распорядилась так, что в 1/8-й нам предстояло встретиться с Испанией — лучшей командой Европы и одной из лучших в мире. Но опять же, я поблагодарил своих подопечных, которые старались не просто играть, а показывать содержательный футбол на этом турнире.

Лишь 13 из 48 ударов в створ? В первые три игры, в групповом раунде, мы били в створ на нормальном уровне. В последнем матче, против Испании, действительно, из девяти ударов только одним попали в рамку, и это несколько испортило статистику. Но четыре поединка на самом деле не являются большой выкладкой для статистики. В матче с Испанией такой показатель я связываю с волнением игроков.