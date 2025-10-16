Тренер сборной Украины поставил оценку команде за чемпионат мира-2025
Сине-желтым удалось выйти из группы
18 минут назад
Уже бывший тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко оценил своих подопечных за выступления на юношеском чемпионате мира-2025. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Думаю, что за свои результаты в Чили команда заслуживает твердую четверку. Первое, на что мы обращаем внимание, — это качество игры, а оно было неплохим. Был и хороший результат на групповом этапе. В этой части турнира только две команды выступили лучше (Япония и Аргентина набрали по девять очков). К сожалению, судьба распорядилась так, что в 1/8-й нам предстояло встретиться с Испанией — лучшей командой Европы и одной из лучших в мире. Но опять же, я поблагодарил своих подопечных, которые старались не просто играть, а показывать содержательный футбол на этом турнире.
Лишь 13 из 48 ударов в створ? В первые три игры, в групповом раунде, мы били в створ на нормальном уровне. В последнем матче, против Испании, действительно, из девяти ударов только одним попали в рамку, и это несколько испортило статистику. Но четыре поединка на самом деле не являются большой выкладкой для статистики. В матче с Испанией такой показатель я связываю с волнением игроков.
Кто находился в расположении сборной Украины на чемпионате мира U-20?
Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).
Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец Петрове), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).
Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ЕТО, Венгрия).
Ранее Михайленко выразил сожаление по поводу того, что Украина в плей-офф сразу же попала на Испанию.
