Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт проанализировал шансы 23-летнего защитника Василия Буртника, которого арендовало киевское Динамо, выиграть конкуренцию у основных игроков «бело-синих».

Конечно, что он будет составлять конкуренцию. Я понимаю, что у них и Попов есть, Биловар, но Михавко и Буртник – воспитанники львовского футбола. Я не исключаю вариант, что может не сразу, а может чуть позже этот дуэт может быть, мне было бы интересно.

Действительно, такое подписание было неожиданно, мне позвонил президент, сказал, что мы теряем игрока, он был для нас очень важным. Но я всегда говорю футболистам, что нужно стремиться к этому, «Нива» – трамплин, у нас молодая команда, мы должны много работать, чтобы попадать в такие команды как «Динамо», «Шахтер». Мне приятно, что обратили внимание на него, поверили в него, все будет зависеть от него. Это стимул нашим игрокам, что мы можем попадать в такие команды, – заявил Вирт в интервью ua.tribuna.com.