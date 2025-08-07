Главный тренер Шахтера Арда Туран перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса оценил будущего соперника. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, «Панатинаикос» – очень хорошая команда, и я не могу сейчас дать вам все ответы на вопросы, но могу сказать, что они эффективны благодаря фланговым навесам. Иногда стремятся контролировать мяч. В зависимости от выбранного уровня интенсивности они могут действовать по-разному, и мы готовим каждого нашего игрока соответствующим образом.

Например, если на правом фланге будет играть Тете, он чаще будет смещаться внутрь. Если же это будет Пельестри, он больше будет использовать фланг. Таким образом, их тактика и зоны, где будут играть футболисты, могут изменяться в зависимости от выбранных исполнителей. И, конечно, их фулбеки тоже часто подключаются к атаке и делают много навесов.

Мы готовы ко всем игровым ситуациям. Именно так мы стараемся строить стратегию на матч, ведь когда противостоишь такой команде, как «Панатинаикос», нужно быть готовым ко всем аспектам и элементам игры.

Футбол прекрасен с фанатами, в такой атмосфере. И вместо того, чтобы бояться такой атмосферы, мы стараемся получать от нее удовольствие и воспринимать это как опыт. Вместо того, чтобы выступать на пустых аренах без болельщиков, я считаю, для нас это огромный опыт – играть в такой атмосфере. И, на мой взгляд, очень хорошо, что болельщиков «Панатинаикоса» так хорошо знают и высоко ценят во всем мире.