Туран: «Стараемся строить команду будущего»
Донецкий Шахтер прошел в основной раунд Лиги конференций
около 1 часа назад
Ард Туран / фото - Шахтёр
После матча против Серветта (2:1 в д.в.) главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал деятельность клуба на трансферном рынке и отметил работу менеджмента.
Сейчас при планировании определим, будут ли у нас новые трансферы, подписания. Мы продолжаем инвестировать в молодых игроков, стараемся строить команду будущего. Хочу поблагодарить Сергея Палкіна, Дарио и Сашу за то, что они сделали. Посмотрим, что нам нужно будет делать дальше, – сказал Арда.
Ранее донецкий Шахтер объявил о подписании двух бразильских легионеров. К горнякам присоединились форвард Лука Мейреллес и вингер Изеки Силва.
Поделиться