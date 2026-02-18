УЕФА прокомментировал расследование инцидента с Винисиусом
Союз европейских футбольных ассоциаций пока не имеет новых деталей
около 1 часа назад
фото - Getty
УЄФА отреагировал на информацию о дисциплинарном расследовании инцидента с расистскими оскорблениями, якобы направленными на Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом Мадрид (0:1). Об этом сообщает Sky Sports News.
В настоящее время проводится анализ официальных отчетов о матчах, которые были сыграны вчера вечером. В случае выявления нарушений начнутся расследования, и если они приведут к применению дисциплинарных санкций, информация будет опубликована на сайте дисциплинарного отдела УЕФА. На данном этапе дополнительной информации или комментариев нет.
