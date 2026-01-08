Сергей Разумовский

В Первой лиге снова появились разговоры о финансовых задержках в одном из клубов. Ранее сообщалось, что определенные трудности с выплатами зарплат и премиальных возникли у ФК ЮКСА, и теперь появились конкретные детали относительно масштабов проблемы и возможных сроков её решения.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, речь идет о задолженности перед командой за два месяца – ноябрь и декабрь. В самом клубе рассчитывают погасить долги уже в ближайшее время после возвращения игроков из отпуска. Ориентировочное начало выплат, по информации источника, планируется с середины января, когда команда возобновит работу.

В то же время ЮКСА продолжает готовиться ко второй части сезона не только в организационном плане, но и на трансферном рынке. Ранее появлялась информация, что клуб ищет усиление на позицию флангового защитника.

Кроме того, в ближайшее время ЮКСА, как ожидается, может оформить переход перспективного футболиста из Ужгорода, воспитанника Шахтёра Антония Эмере. Следующий матч команда проведет уже весной против Черноморца.