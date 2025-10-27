В Динамо назвали разгром Кривбаса – лучшим матчем команды в сезоне
Попов высказался относительно уверенной победы в игре десятого тура УПЛ
около 1 часа назад
Защитник Динамо Денис Попов назвал матч десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса (4:0) лучшим для киевлян в сезоне. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Для защитника сухая победа это как праздник. Старались реабилитироваться. Думаю, наша команда сегодня играла очень хорошо, я горжусь командой, все молодцы.
Лучшая игра сезона? На данный момент, наверное, да. Мы реализовали свои моменты, обеспечили победный счет, в защите сыграли на ноль. Сегодня есть повод немного порадоваться, отдохнуть. Впереди нас ждут очень важные матчи.
Все понимают, какие задачи стоят перед «Динамо» и где мы должны находиться. Я не смотрю в турнирную таблицу, но у нас сейчас не очень удачная серия, поэтому эта победа как глоток свежего воздуха, чтобы мы встали на победный путь и держались его до конца.
Выдохнуть некогда, ведь график сумасшедший. Это «Шахтер», а мы «Динамо». Все понимают, что это за матч. Надо настроиться на свою лучшую игру, чтобы каждый из нас был заряжен и выдал свой лучший матч, тогда будет результат.
Забитым голом я подтвердил, что я на своем месте, где и должен быть. Конечно, гол – это для защитника бонус. Главное, что сыграли на ноль, поскольку пропустили в этом сезоне немало голов. Но сегодня команда отработала как единый механизм. Так должно быть и дальше.
Что касается увеличения квоты болельщиков, в эти времена людям нужно ходить на такие мероприятия, чтобы немного отвлекаться от повседневных проблем. Эмоции бывают разные, не всегда позитивные, но это футбол. Мы рады видеть всех на трибунах.
