Королевская испанская футбольная федерация работает над возможностью переноса Суперкубка Испании на первую неделю февраля, начиная с 2027 года. Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, инициатива появилась после консультаций со всеми клубами, которые участвуют в розыгрыше турнира. В федерации считают, что текущие даты проведения Суперкубка не очень удобны, так как матчи проходят в период завершения рождественских праздников.

Отдельно подчеркивается, что основным претендентом на проведение Суперкубка Испании в 2027 году в настоящее время считается Катар. В то же время Саудовская Аравия также заинтересована в сохранении за собой статуса хозяина турнира и стремится продлить действующее соглашение с RFEF.

Также, результат Суперкубка Испании может стать решающим для судьбы Алонсо в мадридском Реале.