Журналист и комментатор Игорь Цыганык сообщил, что руководство донецкого Шахтера не рассматривает вариант отставки главного тренера Арды Турана. Несмотря на неудачные результаты в еврокубках и вылет из Кубка Украины, в клубе сохраняют доверие к наставнику.

– Туран продолжает учиться, набираться опыта в Шахтере. Есть ли у него на это время? По моей информации, Ахметов и дальше ему доверяет — никто не собирался увольнять Турана ни после матчей в Европе, ни после поражения от Динамо, – отметил Цыганык в своем подкасте на YouTube.

В чемпионате Украины Шахтер после победы в 11 туре над Динамо лидирует в турнирной таблице, опережая киевский клуб на четыре очка. В Лиге конференций команда сейчас занимает 17-е место, имея три очка после двух матчей.