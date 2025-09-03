Президент УЕФА Александер Чеферин поделился позицией по поводу влияния политических и военных процессов на футбол и наоборот. Слова функционера передает POLITICO.

Возможно ли исключение из соревнований израильских клубов в связи с войной в Газе? Смотрите, прежде всего, то, что происходит с гражданскими там, лично ранит меня, убивает меня. Это уже невозможно смотреть. С другой стороны, я не поддерживаю отстранение спортсменов. Ведь что может сделать спортсмен для своего правительства, чтобы остановить войну? Это очень и очень сложно. Например, запрет для российских команд действует, как я думаю, уже три с половиной года. Остановилась ли война? Нет. Так что пока что я не знаю. Должен сказать, что в случае с россией и Украиной было чрезвычайно сильное политическое давление. Сейчас это больше давление гражданского общества, чем политиков, ведь политики, когда речь идет о войнах и жертвах, очень прагматичны. Я не могу сказать, что случится. Разговоры ведутся обо всем, но я лично против того, чтобы исключать спортсменов.

Например, бывший игрок Югославии Деян Савичевич, который сейчас возглавляет Федерацию футбола Черногории, сказал, что в 1992 году, когда Югославию отстранили от участия в чемпионате Европы, все игроки были против Слободана Милошевича. Они были против системы. Система была недемократичной и так далее. Но их выгнали. И в результате политических санкций возникла ненависть к Западу, которая существует и до сих пор. В Сербии, например, если провести референдум о НАТО, 80 процентов будут против. Для меня спорт должен показывать путь, но не путем запретов спортсменам соревноваться. Но, если быть честным, опять же, в случае войны между россией и Украиной мы имели почти истерическую политическую реакцию. Мы были среди первых, кто действовал, искренне веря, что спорт может помочь остановить эту трагедию. К сожалению, жизнь показала иное. Сейчас я не вижу большой реакции со стороны политиков. С стороны гражданского общества она огромна.

И я не могу понять, как политик, который может многое сделать, чтобы остановить бойню где-либо, может засыпать, видя всех этих детей и гражданских убитыми. Я этого не понимаю. Идея, что футбол должен решать эти проблемы? Ни в коем случае.