Владелец Днепра 1918 Антон Ахметов рассказал о себе.

Официально заявляю о том, что конечным бенефициаром и владельцем клуба являюсь именно я. Меня зовут Ахметов Антон Михайлович, мне 34 года. Я – днепрянин в пятом поколении, бывший фанат ФК «Днепр». Родился и вырос в Днепре. Последние 10 лет занимался IT-направлением.

В 2024 году мобилизовался в Вооруженные Силы Украины и защищаю независимость Украины от нашествия российской орды. До мобилизации проживал во Львове и в Киеве.

Я начинал свою карьеру в «Приватбанке» – обычным сотрудником в отделении, бухгалтером. И, даже имея сейчас определенные средства – не в гривнах, конечно, – для меня главное было и остается человечность.

Не имеет значения, сколько у тебя денег. Важно – какой след ты оставишь после себя. Мы не унесем с собой в тот мир ни богатство, ни состояния. Останется лишь память о тебе. И я иду по жизни с убеждением: быть человеком важнее всего. Некоторые люди, к сожалению, забывают об этом.

Паладич Виталий Андреевич, который является основателем нового юридического лица, – это мое доверенное лицо. В настоящее время я военнослужащий. Согласно законам Украины военнослужащие не могут принимать непосредственное участие в бизнесе.

Поэтому во время моего служения в ВСУ Виталий является директором и руководителем футбольного клуба. После моей демобилизации произойдет юридическая смена владельца с Паладича на меня.

Это ближайший человек, которому я доверяю. Мы вместе много лет работали в IT-сфере. Сейчас мое влияние на этот проект – консультативное. На этом этапе запуска клуба я больше выступаю как его почетный президент, – заявил Ахметов в интервью Sport.ua.