Нападающий ПСЖ Усман Дембеле поделился эмоциями по поводу завоевания Золотого мяча-2025. Слова лучшего футболиста в мире передает L'Equipe.

Это исключительно, я не нахожу слов. Это был невероятный год с ПСЖ, в моей карьере произошло очень много событий. То, что именно Роналдиньо, легенда футбола, вручил мне этот приз – нечто особенное. Я горжусь тем, чего достиг. Хочу поблагодарить ПСЖ, который пригласил меня в 2023 году, президента, весь клуб. Нассер для меня как отец. Также благодарен всему тренерскому штабу, который был фантастическим, и Луису Энрике, который для меня тоже как отец. Хочу поблагодарить всех партнеров по команде – мы почти все выиграли. Вы меня поддерживали, мы завоевали почти все трофеи, и эта индивидуальная награда – это действительно признание коллектива.

Благодарю также все клубы, где я играл: Боруссию, Ренн – мой родной клуб, где я практически всему научился, Барселону, где я мечтал выступать и играл рядом с такими феноменами, как Андрес Иньеста и Лионель Месси. Золотой мяч никогда не был моей целью, но это нечто невероятное. Я работал, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции, и получить такую личную награду – особое чувство. Хочу поблагодарить и партнеров по сборной, с которыми я рос, и тренера, который всегда доверял мне. Теперь мы мечтаем выиграть Кубок мира в его последний год на посту.

Благодарю также мой родной город Евро, где я вырос и впервые играл в футбол. Когда у меня есть время, я всегда туда возвращаюсь, они всегда со мной. Благодарен семье, которая всегда меня поддерживала, моему агенту, который верил в меня и когда-то сказал, что я выиграю Золотой мяч. Спасибо также моей матери и моему лучшему другу, который был рядом всегда.