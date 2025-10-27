Полузащитник Шахтера Олег Очеретько высказался относительно первого гола за «горняков» в чемпионате в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (4:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Приятно, что забил за родной клуб, помог команде и сейчас мы на первом месте. Я рад, что забил этот гол ради команды, дальше будем двигаться вперед. А так ощущения приятные, очень рад.

Ассист Педриньо через себя? Думаю, что почувствовал момент. С Педриньо на тренировках мы всегда вместе играем, каждый друг друга чувствует, так что это было и взаимопонимание – знал, где будет мяч.

Мы старались давить на соперника каждую минуту, прессинговать, чтобы добиться результата и быть на первом месте. Считаю, превосходили соперника на 100%.

Прервана неудачная серия? Да, это было важно для нас – выиграть этот матч. Потому что мы уступили «Легии» на последних минутах, это было очень неприятно. Нужно было реабилитироваться в этом поединке, чтобы морально настроиться на позитив и двигаться дальше только с позитивом.

Арда Туран подбадривал, говорил, что нужно выходить и играть в свой футбол – футбол «Шахтера»: контролировать игру, играть с мячом, бить по воротам. Он с каждым разговаривал, давал наставления, как нужно играть. Была теория, он всем сказал такие теплые слова, что мы были настроены.