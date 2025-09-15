Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык назвал причины неуверенной игры киевского Динамо в обороне, особенно – в верховой борьбе

Почему Динамо так плохо защищается «на втором этаже»? Видите, нет высоких футболистов. Ну, Биловар, Попов. А так – Михавко не очень высокий, Вивчаренко и Дубинчак не очень высокие. В средней линии тоже футболисты не выделяются габаритами.

Но самое главное, что защищаться нужно не только борьбой, но и умением. То есть это надо навязывать борьбу. Динамо проигрывает в борьбе, в силовой борьбе. Нужно толкаться, цепляться, не давать возможности.

Есть разные схемы. Но это нужно тренировать. Просматривать, как соперники подают, как разыгрывают, это все разбирать. Это ежедневная рутинная работа, которой нужно заниматься. А с учетом того, что я вижу, не очень этим занимаются в Динамо. Выводов из того, что очень много пропускают со стандартов, нет.