Центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провёл неоднозначный матч в чемпионате Франции против Страсбура, который завершился результативной ничьей — 3:3.

Несмотря на три пропущенных его командой мяча, по данным StatMuse, украинский футболист установил личный рекорд по точным передачам за матч — 112. Его предыдущее достижение составляло 91 точную передачу, зафиксированную во время выступлений за Борнмут в игре против Кристал Пэлас.

23-летний защитник присоединился к парижанам летом 2025 года, перейдя из английского клуба за 63 миллиона евро. Контракт Ильи Забарного с ПСЖ рассчитан до лета 2030 года.

Сегодня, 21 октября, ПСЖ сыграет против немецкого Байера в третьем туре Лиги чемпионов. Илья Забарный, вероятно, окажется на скамейке запасных в этом матче.