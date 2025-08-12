Забарный выступил с заявлением после перехода в ПСЖ
Украинец присоединился к топ-клубу
около 1 часа назад
Новичок Пари Сен-Жермен Илья Забарный прокомментировал свой переход из Борнмута во французский клуб.
Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен, лучшему клубу в мире! Я здесь, чтобы отдать всего себя на поле. С нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками, — сказал Забарный сайту ПСЖ.
По данным СМИ, ПСЖ оформил трансфер за 63 миллиона евро, еще 3 миллиона могут поступить Борнмуту как бонусы. Напомним, в январе 2023 года Борнмут заплатил киевскому Динамо 22,7 миллиона евро за игрока.
Поделиться