Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью XSPORT объяснил, почему хавбека Александра Зинченко вызвали в ряды «сине-желтых» на матчи квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Да, у него не было практики в официальных матчах. Если бы Зинченко понимал, что не сможет быть полезным, он бы сообщил тренерскому штабу, что на него лучше не рассчитывать. Мы знаем профессиональное отношение Зины к делу.

Как бы ты ни хотел, ни тренировался, все равно мотивация постепенно угасает. Как показывает пример Шапаренко или Бражко. Если за Николаем приходили турки – стоило соглашаться. Смена обстановки могла бы помочь вернуться на уровень до травмы. К счастью, Динамо и Шахтер удовлетворили таланты, отпустив Ваната и Судакова за приемлемую сумму.