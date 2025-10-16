Защитник Динамо Кристиан Биловар выразился относительно потенциального вызова в сборную Украины. Также футболист ответил, готов ли рассмотреть смену гражданства на венгерское – центрбек родился в Дебрецене.

Конечно, я хотел бы и считаю, что мне могли бы дать шанс. Я не говорю, что меня должны вызвать и я должен играть в стартовом составе. Есть топ-игрок Забарный на моей позиции, который играет в лучшем клубе мира.

Конечно, хотелось бы. Я считаю, что меня могут вызвать поехать с национальной командой на сбор. Мне кажется, своей работой я этого заслуживаю. Но я об этом вообще не думаю. Когда увижу список и там будет моё имя, я подумаю об этом: «Круто, я до этого дошёл своей работой. Но ведь я всё равно понимаю, что люди у нас в стране также могут смотреть на меня с призмы того, чей я родственник.

Европейские чемпионаты? Если бы я поехал туда по венгерскому паспорту, то велика вероятность, что меня могли бы вызвать в сборную Венгрии. Если я езжу туда по венгерскому паспорту и меня вызывают в сборную Венгрии, то...

Моя мечта здесь. Возможно, если мне будет лет 30, меня так и не вызовут в сборную Украины, и у меня будет какое-то там предложение по смене гражданства. Если у меня будет хорошее предложение даже сейчас с гражданством и мне скажут, что шансов у тебя за сборную Украины, потому что ты кум, зять, сват и так далее, и люди тебя просто не любят в интернете, поэтому мы тебя не возьмем в сборную – ну, тогда без вопросов, я пойду возьму гражданство.

Иногда, когда задумываешься, хотелось бы, потому что всё равно понимаешь, что люди где-то тебя немного не любят в интернете, больше, чем других. Всё равно это моя родная страна, и не хотелось бы по отношению к ней не то чтобы вести себя некрасиво, а быть нечестным.