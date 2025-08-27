Сергей Стаднюк

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко вернулся к занятиям в общей группе клуба. Об этом сообщила пресс-служба мерсисайдцев.

Футболист получил повреждение 9 августа в товарищеском матче против «Ромы» (0:1). Тогда латераль неудачно выполнил подкат и преждевременно покинул поле.

В прошлом сезоне Миколенко принял участие в 37 матчах во всех турнирах. В них ему удалось отмечаться одним голом и тремя результативными передачами.

В начале сентября сборная Украины проведет два матча отбора на чемпионат мира-2026. «Сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21.45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19.00).

Главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров включил Миколенко в список вызванных на этот сбор.