Сергей Стаднюк

Болельщиков ждет насыщенный футбольный день субботы, 13 сентября. Матчи от Второй лиги до топовых европейских чемпионатов, а также выступления украинцев за границей.

Во Второй лиге состоятся сразу четыре поединка 8-го тура. В группе Б Тростянец встретится с Диназом, а уже через час начнется матч Горняк-Спорта против Колоса-2. В 13:30 на поле выйдет дубль Александрии, который примет киевский Локомотив.

11:30 | Тростянец – Диназ. Прямая трансляция

12:30 | Горняк-Спорт – Колос-2. Прямая трансляция

13:30 | Александрия-2 – Локомотив. Прямая трансляция

В Первой лиге продолжается шестой тур. В 12:00 Металлист дома сыграет с Прикарпатьем и постарается наконец покинуть зону вылета в турнирной таблице. А в 16:00 Черноморец встретится с Металлургом, и попытается закрепиться в лидерах.

12:00 | Металлист – Прикарпатье. Прямая трансляция

16:00 | Черноморец – Металлург. Прямая трансляция

В УПЛ продолжится программа пятого тура. Рух откроет игровой день матчем с Эпицентром в 13:00, а уже в 15:30 состоится центральное событие – Оболонь в киевском дерби дома будет противостоять Динамо. Завершится день в национальном первенстве в 18:00, когда Металлист 1925 Ильи Крупского постарается дать бой Шахтеру, который интересовался молодым защитником.

13:00 | Рух – Эпицентр. Прямая трансляция

15:30 | Оболонь – Динамо. Прямая трансляция

18:00 | Металлист 1925 – Шахтер. Прямая трансляция

Особое внимание привлекут украинцы в Европе. В 14:30 Арсенал встретится с Ноттингем Форест Александра Зинченко. Однако накануне главный тренер «лесников» Эндж Постекоглу сообщил, что футболист не сыграет против своего бывшего клуба по условиям аренды. В 17:00 Эвертон Виталия Миколенко сыграет против Астон Виллы, а в 22:00 Егор Ярмолюк вместе с Брентфордом испытает силы против действующего чемпиона мира Челси. В Ла Лиге Андрей Лунин, восстановившийся после травмы, может выйти в воротах мадридского Реала против Реал Сосьедада. Начало – в 17:15, а в 22:00 мадридский Атлетико примет Вильярреал Якова Кинарейкина.

14:30 | Арсенал – Ноттингем Форест. Прямая трансляция

17:00 | Эвертон – Астон Вилла. Прямая трансляция

22:00 | Брентфорд – Челси. Прямая трансляция

17:15 | Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прямая трансляция

22:00 | Атлетико – Вильярреал. Прямая трансляция

data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">

Европейские чемпионаты также подарят серию ярких матчей. В Бундеслиге в 16:30 Боруссия Дортмунд на выезде сыграет против Хайденхайма, а в 19:30 Бавария испытает Гамбург, который вернулся в элиту. В Англии одновременно состоится лондонское дерби между Вест Хэмом и Тоттенхэмом. Италия подарит два интересных противостояния: в 19:00 Ювентус сыграет с Интером, а в 21:45 на поле сойдутся будущий соперник Динамо Фиорентина и действующий чемпион Наполи.

16:30 | Хайденхайм – Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция

19:30 | Бавария – Гамбург. Прямая трансляция

19:30 | Вест Хэм – Тоттенхэм. Прямая трансляция

19:00 | Ювентус – Интер. Прямая трансляция

21:45 | Фиорентина – Наполи. Прямая трансляция