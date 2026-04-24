Люк Тардиф войдёт в Зал славы IIHF перед тем, как покинуть должность
Торжественная церемония введения состоится в мае
28 минут назад
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф будет включен в Зал славы организации. Соответствующее решение принял комитет наследия IIHF на внеочередном заседании.
Вместе с главой федерации почетное место в Зале славы займут звездные игроки прошлого и настоящего:
Патрис Бержерон (Канада);
Никлас Кронвалль (Швеция);
Андрес Амбюль (Швейцария);
Томас Ванек (Австрия).
Также в список вошли выдающиеся хоккеистки Кэсси Кэмпбелл-Паскалл (Канада) и Флоренс Шеллинг (Швейцария), а также бывший игрок и известный тренер Ральф Крюгер (Германия).
Торжественная церемония введения состоится в мае во время чемпионата мира, который примут швейцарские города Цюрих и Фрибург.
Напомним, ранее 73-летний Люк Тардиф объявил, что оставит пост президента IIHF в октябре 2026 года и не будет участвовать в следующих выборах.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05