Денис Седашов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф будет включен в Зал славы организации. Соответствующее решение принял комитет наследия IIHF на внеочередном заседании.

Вместе с главой федерации почетное место в Зале славы займут звездные игроки прошлого и настоящего:

Патрис Бержерон (Канада);

Никлас Кронвалль (Швеция);

Андрес Амбюль (Швейцария);

Томас Ванек (Австрия).

Также в список вошли выдающиеся хоккеистки Кэсси Кэмпбелл-Паскалл (Канада) и Флоренс Шеллинг (Швейцария), а также бывший игрок и известный тренер Ральф Крюгер (Германия).

Торжественная церемония введения состоится в мае во время чемпионата мира, который примут швейцарские города Цюрих и Фрибург.

Напомним, ранее 73-летний Люк Тардиф объявил, что оставит пост президента IIHF в октябре 2026 года и не будет участвовать в следующих выборах.