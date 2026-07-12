Финал Wimbledon-2026. Синнер – Зверев. Видеотрансляция
Янник выиграл последние 9 матчей против немца
около 2 часов назадПодписаться в
Синнер и Зверев / Фото - Yahoo
12 июля состоится финал Wimbledon-2026 в мужском одиночном разряде.
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (№3 ATP). Начало – не ранее 18.00.
Прямая трансляция матча – на «Суспільне Спорт».
Счет личных встреч 10:4 в пользу Янника, в этом сезоне – 4:0 также в пользу итальянца. Кроме того, Синнер выиграл последние 9 матчей против Зверева.
На этом турнире оба проиграли лишь по два сета: Синнер – два в первом круге, а Зверев – по одному в первом и четвертом раундах.
Синнер – действующий победитель Wimbledon.
Напомним, Носкова выиграла Wimbledon-2026, одолев в финале Мухову.