Владимир Кириченко

12 июля состоится финал Wimbledon-2026 в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (№3 ATP). Начало – не ранее 18.00.

Прямая трансляция матча – на «Суспільне Спорт».

Счет личных встреч 10:4 в пользу Янника, в этом сезоне – 4:0 также в пользу итальянца. Кроме того, Синнер выиграл последние 9 матчей против Зверева.

На этом турнире оба проиграли лишь по два сета: Синнер – два в первом круге, а Зверев – по одному в первом и четвертом раундах.

Синнер – действующий победитель Wimbledon.

Напомним, Носкова выиграла Wimbledon-2026, одолев в финале Мухову.