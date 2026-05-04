Первая ракетка мира Янник Синнер на пресс-конференции прокомментировал победу на турнире в Мадриде, которая стала для него пятой подряд на турнирах этой категории. Итальянец установил новый рекорд, превзойдя достижение Новака Джоковича и Рафаэля Надаля (по 4 титула подряд).

Несмотря на исторический результат, Синнер заявил, что не фокусируется на цифрах и избегает сравнений с легендами тенниса:

Это очень много значит. В то же время, как всегда говорил, не могу сравнивать себя с Рафа, Роджером, Новаком. То, что они сделали, — это невероятно. Играю не ради этих рекордов, или вообще не ради рекордов. Играю за себя, за свою команду, потому что они знают, что стоит за этим. А еще за свою семью, знаете, потому что моя семья, несмотря на мои успехи, никогда не меняла своего отношения ко мне. Они простые родители, и я чувствую себя в полной безопасности рядом с ними.

Дома мы никогда не говорим о теннисе, понимаете, так что у нас прекрасные отношения. Это действительно просто я и родители. Да, конечно, это много значит, великолепные результаты. Но за этим стоит много дисциплины, много жертв. Есть также ежедневные ритуалы, которых придерживаюсь. Кроме того, я первый, кто должен быть готовым к пробуждению утром. Мне нравится сам процесс. Нравится создавать для себя лучшие условия, чтобы быть лучшей версией себя. Не играю ради других рекордов. Как я уже сказал, то, что делали другие игроки в прошлом, то, что Новак делает до сих пор, — это что-то невероятное. Не могу сравнивать себя с ними.