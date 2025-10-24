Определились все участницы Итогового турнира WTA-2025
В последний вагон запрыгнула Рыбакина
19 минут назад
Соболенко и Швёнтек / Фото - WTA
Стала известна последняя участница Итогового турнира WTA 2025, ею стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.
На турнире, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), будут выступать восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона.
Итоговый чемпионат WTA-2025, женщины, одиночный разряд:
1. Арина Соболенко
2. Ига Швёнтек
3. Кори Гауфф
4. Аманда Анисимова
5. Джессика Пегула
6. Мэдисон Киз
7. Жасмин Паолини
8. Елена Рыбакина
Напомним, Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP – Новак повторил рекорд Федерера.
