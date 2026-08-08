Владимир Кириченко

Сегодня, 8 августа, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) сыграет матч четвертого раунда на турнире WTA 1000 в Торонто.

Соперницей украинской спортсменки станет польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA №8).

Начало матча – не раньше 19:30 по Киеву, трансляция – на Setanta Sports+.

Это будет пятая официальная встреча теннисисток. Марта уступает в противостоянии со счётом 1:3, но выиграла последний очный матч – на нынешнем Roland Garros.

Костюк во втором круге одержала победу над представительницей Канады Кэтрин Себов (WTA №231) – 7:6(4), 6:0. В третьем раунде Марта победила американку Мэдисон Киз (WTA №23) – 6:3, 6:1.

В четвертьфинале победительница матча сыграет либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с россиянкой Дианой Шнайдер.

Напомним, Свитолина «уничтожила» бывшую россиянку в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто.