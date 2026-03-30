Владимир Кириченко

В ночь с 29 на 30 марта на хардовых кортах Masters в Майами (США) завершился финальный матч, в котором встретились четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чех Иржи Легечка (АТР, 22).

Встреча закончилась победой итальянца со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты (3 часа 2 минуты с учётом остановки встречи из-за дождя). За это время Синнер сделал 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Легечка, в свою очередь, сделал пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за встречу.

Таким образом, Синнер оформил «Солнечный дубль», победив на Masters в Индиан-Уэллсе и Майами в один сезон. Этот титул стал для Янника 26-м в карьере.

Напомним, в женском одиночном разряде на турнире в Майами победу одержала Арина Соболенко.