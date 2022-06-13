Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані

Війна нікого не залишає байдужим

Фото: НОК Албанії

Минулого тижня НОК України і його президент, член МОК Сергій Бубка взяли участь в Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів, що пройшла в столиці Північної Македонії Скоп'є. Як і на багатьох попередніх подібних форумах за час війни в Україні, виступ глави українського НОК викликало величезний інтерес і емоційну підтримку всіх присутніх - все закінчилося тривалою овацією, а Twitter ЄОК назвав виступ Сергія Бубки «потужним».

IOC Member and NOC of Ukraine President @ sergey_bubka shares a strong message of solidarity in his address to the EOC General Assembly.



"Thank you to Europe's NOCs for the very strong support they have shown to our athletes and the Ukrainian Olympic Community pic.twitter.com/yyp1k2ko8t - EurOlympic (@ EOCmedia) June 10, 2022

Європейські Національні олімпійські комітети, як і багато НОКів, що знаходяться за межами Старого світу, активно допомагають українським спортсменам з самого початку війни і обіцяють продовжувати робити це допоки Україна потребує підтримки в спортивній сфері.

У своєму виступі на Генасамблеї ЄОК Сергій Бубка перерахував лише частину тих країн, які вже надали або надають допомогу українському олімпійському співтовариству: Польща, Італія, Румунія, Угорщина, Албанія, Туреччина, Словаччина, Молдова, Греція, Фінляндія, Естонія, Хорватія, Австрія та Німеччина.

У неділю Сергій Бубка продовжив свою подорож по Балканам. В рамках візиту в Албанію на запрошення тамтешнього НОК очільник українського олімпійського руху зустрівся з нашими легкоатлетами, які вже третій місяць живуть і тренуються за рахунок албанців на їхній тренувальній базі.

НОК Албанії та албанська Федерація легкої атлетики продовжують допомагати представникам ГУ «Східний ЦОП» з Сум, Донецька і Дніпра, про це повідомив офіційний сайт НОК України. Незабаром українські легкоатлети отримають і новий інвентар, який придбають на кошти Фонду солідарності МОК, його роботу координує Сергій Бубка.

Після шокуючої заяви Міжнародної федерації дзюдо про можливість виступів дзюдоїстів з росії на майбутньому турнірі серії Grand Slam в українському медіа просторі в черговий раз спробували розігнати спортивну зраду, з якою XSPORT неодноразово намагався розібратися в своєму YouTube проекті «Разом до перемоги!».

НОК України оперативно оприлюднив свою чітку і безальтернативну позицію з цього приводу, Так само як і Федерація дзюдо України і наш прославлений дзюдоїст Георгій Зантарая.

Ситуація в дзюдо, очевидно, ще отримає свій розвиток, а спортивний фронт - європейський і світовий - за рідкісними винятками залишається міцним і єдиним у своїй підтримці України. І це очевидно.

Спасибі всім, хто допомагає українському спорту!