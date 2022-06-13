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Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані

Війна нікого не залишає байдужим
Olympics
11:56
Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані
Фото: НОК Албанії

Минулого тижня НОК України і його президент, член МОК Сергій Бубка взяли участь в Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів, що пройшла в столиці Північної Македонії Скоп'є. Як і на багатьох попередніх подібних форумах за час війни в Україні, виступ глави українського НОК викликало величезний інтерес і емоційну підтримку всіх присутніх - все закінчилося тривалою овацією, а Twitter ЄОК назвав виступ Сергія Бубки «потужним».

Європейські Національні олімпійські комітети, як і багато НОКів, що знаходяться за межами Старого світу, активно допомагають українським спортсменам з самого початку війни і обіцяють продовжувати робити це допоки Україна потребує підтримки в спортивній сфері. 

У своєму виступі на Генасамблеї ЄОК Сергій Бубка перерахував лише частину тих країн, які вже надали або надають допомогу українському олімпійському співтовариству: Польща, Італія, Румунія, Угорщина, Албанія, Туреччина, Словаччина, Молдова, Греція, Фінляндія, Естонія, Хорватія, Австрія та Німеччина.

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Сергій Бубка спонукавши на засіданн НОК Східної та Центральної Європі в Румунії, такожен Він зустр з українською спортсменами, як перебувають в цей Країні

У неділю Сергій Бубка продовжив свою подорож по Балканам. В рамках візиту в Албанію на запрошення тамтешнього НОК очільник українського олімпійського руху зустрівся з нашими легкоатлетами, які вже третій місяць живуть і тренуються за рахунок албанців на їхній тренувальній базі.

НОК Албанії та албанська Федерація легкої атлетики продовжують допомагати представникам ГУ «Східний ЦОП» з Сум, Донецька і Дніпра, про це повідомив офіційний сайт НОК України. Незабаром українські легкоатлети отримають і новий інвентар, який придбають на кошти Фонду солідарності МОК, його роботу координує Сергій Бубка.

Після шокуючої заяви Міжнародної федерації дзюдо про можливість виступів дзюдоїстів з росії на майбутньому турнірі серії Grand Slam в українському медіа просторі в черговий раз спробували розігнати спортивну зраду, з якою XSPORT неодноразово намагався розібратися в своєму YouTube проекті «Разом до перемоги!».

НОК України оперативно оприлюднив свою чітку і безальтернативну позицію з цього приводу, Так само як і Федерація дзюдо України і наш прославлений дзюдоїст Георгій Зантарая.

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Ситуація в дзюдо, очевидно, ще отримає свій розвиток, а спортивний фронт - європейський і світовий - за рідкісними винятками залишається міцним і єдиним у своїй підтримці України. І це очевидно.

Спасибі всім, хто допомагає українському спорту!

Тарас Праведний
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Теги

Сергій Бубка НОК (України) Томас Бах МОК

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