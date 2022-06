Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані

Фото: НОК Албанії

Минулого тижня НОК України і його президент, член МОК Сергій Бубка взяли участь в Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів, що пройшла в столиці Північної Македонії Скоп'є. Як і на багатьох попередніх подібних форумах за час війни в Україні, виступ глави українського НОК викликало величезний інтерес і емоційну підтримку всіх присутніх - все закінчилося тривалою овацією, а Twitter ЄОК назвав виступ Сергія Бубки «потужним».

IOC Member and NOC of Ukraine President @ sergey_bubka shares a strong message of solidarity in his address to the EOC General Assembly.



"Thank you to Europe's NOCs for the very strong support they have shown to our athletes and the Ukrainian Olympic Community pic.twitter.com/yyp1k2ko8t