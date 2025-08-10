Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов для прес-служби ФБУ прокоментував перемогу команди над Словаччиною у прекваліфікації ЧС-2027 (80:71).

«Хочу привітати з цією перемогою, вона була нелегкою. Була жорстка перша половина, багато що не виходило, але врешті решт знайшли свою гру через фізичний баскетбол.

Ми перебігали їх та жорстко зіграли в захисті. У нас гарний показник 17 підбирань в нападі, що буває дуже рідко. Але по грі багато де можна додати, ми свою гру ще не знайшли й у нас є великий потенціал, щоб розкритися. Будемо працювати, час ще є.

Велика подяка військовим, які підтримали нас на цьому матчі. Те, що вони роблять – це дуже сильно. Коли бачиш наших військових, змішанні відчуття. З одного боку, завжди хочеться їх побачити, але не всі вони були в здоровому стані, у них були проблеми зі здоровʼям, один з ветеранів був без ноги.

Сумно, але врешті решт, це вони дозволяють країні, жити, дихати та нам, як спортсменам, грати в баскетбол. Тому ще раз хочу їм подякувати».