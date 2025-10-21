Старий Луцьк призначив нового головного тренера
Новим керманичес команди став Нікіта Воєвода
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Луцький клуб Старий Луцьк офіційно призначив новим головним тренером Нікіту Воєводу, який замінить Антона Мусієнка. Повідоляє ФБУ.
Воєвода приєднався до команди ще влітку й спершу працював асистентом Мусієнка, допомагаючи йому в тренерській роботі.
Буду робити все від себе. Без гучних заяв і прогнозів — завдання поки одне: здобути перемогу, повернути хлопцям, президенту та вболівальникам смак перемоги і віру в себе та власні сили. У нас мало часу для кардинальних змін, проте потрібно змінити акценти та приділити увагу деталям.
