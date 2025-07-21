Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), прокоментувала перемогу чоловіка у бою з британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість.

Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав.

Ти – справжній воїн, ти – приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богові за тебе. Я дякую тобі – за силу, за любов, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом.

Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий».