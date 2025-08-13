Стало відомо, де може пройти бій між Джошуа та олімпійським чемпіоном Ріо-2016
Цікаві новини у хевівейті
близько 2 годин тому
Ентоні Джошуа / Фото - ESPN
Французький боксер надважкого дивізіону Тоні Йока (14-3, 11 КО) розповів, що він в Африці може провести поєдинок проти ексволодаря титулів у хевівейті Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Цитує Йоку L’Equipe.
«Його команда щойно поїхала до Гани, щоб подивитися, які там спортивні споруди. Є ймовірність, що бій може відбутися в Африці. Багато людей говорять про це, і це може відродити бокс у Франції».
BoxingScene повідомляв, що повернення 35-річного Джошуа на ринг може відбутися у грудні в бою з Йокою.
Йока востаннє виходив на ринг у травні, перемігши росіянина Арслана Яллиєва одностайним рішенням суддів.
Раніше промоутер Едді Гірн говорив, що Джейк Пол є безумовним фаворитом на бій з Джошуа.
