15-річний українець Барселони поділився емоціями після переможного голу в фіналі чемпіонату світу
М'яч юного футболіст приніс каталонцям перемогу на клубному мундіалі
34 хвилини тому
15-річний гравець Барселони Артем Рибак поділився емоціями після перемоги на Клубному чемпіонаті світу U-18. Юний український футболіст забив переможний м’яч у фіналі проти однолітків з аргентинського Расінга (1:0).
Чудові емоції, надзвичайно радий допомогти команді і забити важливий гол в такому фіналі. Після гри всі вітали один одного і були дуже щасливі, що перемогли. Турнір дуже сильний, достойні суперники, і всі в команді доклали зусиль до цієї перемоги.
Щодо мого прогресу в Ла Масії… За тренерів сказати не можу, треба їх питати. Від себе – все дуже подобається, і відчуваю, що в багатьох аспектах гри за ці роки додав.
Найближчі плани: гарно виступити в чемпіонаті з клубом і досягти хороших результатів зі збірною. В майбутньому хочу дорости до першої команди. І мрію з нею завоювати якомога більше трофеїв, – сказав Рибак в інтерв’ю ua.tribuna.com.
Рибак є вихованцем Буковини та Шахтаря. Основною позицією футболіста є атакувальний півзахисник. Наразі він виступає за збірну України U-16, за яку відзначився одним голом у шести матчах.
