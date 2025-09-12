15-річний гравець Барселони Артем Рибак поділився емоціями після перемоги на Клубному чемпіонаті світу U-18. Юний український футболіст забив переможний м’яч у фіналі проти однолітків з аргентинського Расінга (1:0).

Чудові емоції, надзвичайно радий допомогти команді і забити важливий гол в такому фіналі. Після гри всі вітали один одного і були дуже щасливі, що перемогли. Турнір дуже сильний, достойні суперники, і всі в команді доклали зусиль до цієї перемоги.

Щодо мого прогресу в Ла Масії… За тренерів сказати не можу, треба їх питати. Від себе – все дуже подобається, і відчуваю, що в багатьох аспектах гри за ці роки додав.

Найближчі плани: гарно виступити в чемпіонаті з клубом і досягти хороших результатів зі збірною. В майбутньому хочу дорости до першої команди. І мрію з нею завоювати якомога більше трофеїв, – сказав Рибак в інтерв’ю ua.tribuna.com.