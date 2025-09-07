Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер висловився щодо перемоги у матчі п’ятого туру Першої ліги проти Фенікс-Маріуполя (2:0) та ролі захисника Євгена Хачеріді в команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Гра знову вийшла трохи нервова, важка, як і всі наші останні ігри. Але найголовніше – що все-таки в другому таймі здобули результат, який нам потрібен.

Ранні заміни? У нас є гравці, якими ми можемо підсилювати зараз гру та рівноцінно додавати цим замінами.

В принципі, Герич потренувався з нами, вже три тренування він був. Я побачив – там багато не треба дивитися, щоб зрозуміти, гравець футбольний чи ні. Все можна зрозуміти після пари дотиків до м’яча. Він прийшов, він хоче грати, хоче прогресувати – нам це підходить.

Хачеріді з нами вже третій тиждень, він працює, набирає кондиції. Думаю, десь найближчим часом вже будемо бачити його і в стартовому складі.

По Луїферу теж я не бачу… Людина грала в Прем’єр-лізі, забивала. Десь на нього зараз там не розраховують, він виявив бажання допомогти нам.

Я ж кажу, якщо люди хочуть грати в футбол – вони виходять і грають, роблять результат. У них сьогодні все вийшло. Вони вийшли та додали в грі, зробили результат.