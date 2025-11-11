Збірна Аргентини зазнала кадрових втрат перед товариським поєдинком проти Анголи, який відбудеться 14 листопада в Луанді (Ангола). Через бюрократичні труднощі до складу не потрапили одразу троє футболістів мадридського Атлетіко — Хуліан Альварес, Джуліано Сімеоне та Науель Моліна.

Причиною стало те, що гравці не встигли оформити обов’язкові медичні документи, зокрема сертифікат про вакцинацію від жовтої лихоманки, без якого неможливий в’їзд до Анголи.

Аргентина вже завершила відбірковий етап чемпіонату світу 2026 року, впевнено посівши перше місце у південноамериканській зоні з 38 очками та перевагою у дев’ять пунктів над Еквадором.

Раніше повідомлялося, що Ангола витратить близько 12 мільйонів євро, аби організувати цей історичний товариський матч проти чемпіонів світу.

Наступний мундіаль відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.