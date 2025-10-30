29 жовтня в Києві відбувся центральний матч 1/8 фіналу Кубка України, у якому Динамо здолало Шахтар із рахунком 2:1. Після гри сайт Meta.ua попросив відомий український фахівець Віталій Кварцяний поділився враженнями від гри грандів у коментарі сайту Meta.ua.

– Після того, як Динамо вийшло вперед, у Шахтаря нічого не виходило в атаці. Чому, на вашу думку?

– Тому що гравці не готові фізично. Команда, яка програє, повинна йти вперед «на смерть», потрібно ризикувати, лізти в штрафну, бити по воротах. Але «гірники» для порятунку не зробили абсолютно нічого. Ми що, не знаємо, як Шахтар може грати. Вчора Шахтаря не було. Можливо, була втрачена впевненість, після того, як Нещерет тягнув практично все. – зазначив Віталій Кварцяний.