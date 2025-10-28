Український футбол може втратити ще один клуб Прем’єр-ліги. За інформацією журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса, львівський Рух близький до припинення існування після закінчення поточного сезону.

Власник клубу Григорій Козловський ухвалив рішення зняти команду з чемпіонату, незалежно від її підсумкового місця в таблиці. За словами інсайдера Ігоря Бурбаса, Рух не братиме участі ні в УПЛ, ні навіть у Першій лізі.

Я все більше знаходжу підтверджень тому, що Рух – команда без майбутнього. Козловський зніме Рух після сезону, і клубу більше не буде в жодній з українських ліг, – заявив Бурбас у своєму YouTube-каналі.

Надалі діяльність Козловського, за словами журналіста, буде зосереджена на дитячо-юнацькій академії Руху, яка продовжить функціонувати.

Попри це, сам Бурбас наголошує, що власник клубу – людина емоційна, тому остаточне рішення може ще змінитися під впливом особистих або політичних обставин.

Наразі Рух продовжує боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні, займаючи 15-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Попереду у львів’ян кубковий матч проти черкаського ЛНЗ на виїзді.