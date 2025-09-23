Сергій Стаднюк

Нападник ПСЖ Усман Дембеле пояснив свої емоції після завоювання Золотого м'яча-2025. Слова найкращого футболіста у світі передає L'Equipe.

Я пишаюся всім. Це винятково – виграти таку нагороду. Це справжня командна робота, усі мене підштовхували, і це неймовірно. Я радий. Не хотів плакати, але не стримався. Сльози з’явилися, коли я заговорив про сім’ю, це застало мене зненацька. До останнього я нічого не знав, хоча намагався щось вивідати в клубі. Будемо святкувати, хоча вечір затьмарений поразкою у Класіко [0:1 від Марселя – прим.]. Шкода, що не всі змогли бути тут. Не було всіх гравців, тренера, спортивного директора, щоб розділити цей момент. Але ця нагорода підсумовує прекрасний сезон 2024–2025, у якому ми домінували у світовому футболі. Ми спробуємо повторити це знову, адже це неймовірно. Усман Дембеле

Нагадаємо, Дембеле став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.

Також 28-річний футболіст став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).

