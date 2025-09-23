Дембеле – про емоції після вручення ЗМ: «Не хотів плакати, але не стримався»
Нападник ПСЖ висловив зворушливу промову після завоювання Золотого м'яча
близько 2 годин тому
Нападник ПСЖ Усман Дембеле пояснив свої емоції після завоювання Золотого м'яча-2025. Слова найкращого футболіста у світі передає L'Equipe.
Я пишаюся всім. Це винятково – виграти таку нагороду. Це справжня командна робота, усі мене підштовхували, і це неймовірно. Я радий. Не хотів плакати, але не стримався. Сльози з’явилися, коли я заговорив про сім’ю, це застало мене зненацька. До останнього я нічого не знав, хоча намагався щось вивідати в клубі. Будемо святкувати, хоча вечір затьмарений поразкою у Класіко [0:1 від Марселя – прим.].
Шкода, що не всі змогли бути тут. Не було всіх гравців, тренера, спортивного директора, щоб розділити цей момент. Але ця нагорода підсумовує прекрасний сезон 2024–2025, у якому ми домінували у світовому футболі. Ми спробуємо повторити це знову, адже це неймовірно.
Нагадаємо, Дембеле став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.
Також 28-річний футболіст став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).