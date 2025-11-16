Сергій Разумовський

Збірна Ісландії всі приготування до матчу заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України. Тренерський штаб Арнара Ґуннлейґсона в останню мить довикликав до національної команди молодого 21-річного півзахисника Егерта Ґудмундссона, який відзначився яскравою грою в останніх матчах молодіжної збірної, він виступає за шведський Ельфсборг, повідомляє пресслужба УАФ.

Таким чином наставник ісландців перед грою з Україною має у своєму розпорядженні 25 виконавців.

🇮🇸 Склад збірної Ісландії

🧤 Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон (Мідтьюлланн, Данія), Гакон Вальдімарссон (Брентфорд, Англія), Антон Ейнарссон (Брейдаблік).

🛡 Захисники: Логі Томассон (Самсунспор, Туреччина), Данієль Гретарссон (Сеннер’юске, Данія), Гйордур Магнуссон (Левадіакос, Греція), Сверрір Інгасон (Панатінаїкос, Греція), Віктор Пальссон (Горсенс, Данія).

🧠 Півзахисники: Арон Ґуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Б’яркі Б’яркасон (Венеція, Італія), Гіслі Тордарсон (Лех, Польща), Ісак Йоганнессон (Кельн, Німеччина), Андрі Бальдурссон (Касімпаша, Туреччина), Стефан Тордарсон (Престон, Англія), Крістіан Глінссон (Твенте, Нідерланди), Йоганн Ґудмундссон (Аль-Дафра, ОАЕ), Гакон Гаральдссон (Лілль, Франція), Йон Торстейнссон (Герта, Німеччина), Мікаєль Еллертссон (Дженоа, Італія), Мікаєль Андерсон (Юргорден, Швеція), Егерт Ґудмундссон (Ельфсборг, Швеція).

🎯 Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон (Гронінген, Нідерланди), Андрі Ґудйонсен (Блекберн, Англія), Данієль Ґудйонсен (Мальме, Швеція), Альберт Ґудмундссон (Фіорентина, Італія).

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу шостого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у неділю, 16 листопада, на сторінці події Україна – Ісландія на Xsport. Початок – о 19:00 за київським часом.

Раніше думками щодо гри поділився головний тренер збірної України Сергій Ребров.

👀 Це кінець? Які шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу-2026? 👀