Сергій Стаднюк

У другому турі Серії А Лечче прийматиме Мілан на стадіоні Віа дель Маре. Поєдинок відбудеться вже сьогодні, 29 серпня, початок – о 21:45 за київським часом. Обидва клуби прагнуть здобути першу перемогу в чемпіонаті.

Лечче в першому турі зумів зіграти «на нуль» у виїзному матчі проти Дженоа. У Кубку Італії команда здобула перемогу над Юве Стабія з рахунком 2:0. Головний тренер Еусебіо Ді Франческо перед грою відзначив дисципліну своїх футболістів та наголосив на важливості контролю над центральною зоною проти суперника. Під питанням участь у матчі Рафії та П’єрре, водночас П’єротті повернувся після дискваліфікації. Особливу увагу приверне нападник Франческо Камарда, який виступатиме проти свого колишнього клубу.

Мілан розпочав сезон із сенсаційної поразки від Кремонезе (1:2), хоча створив чимало моментів. У Кубку Італії «россонері» впевнено обіграли Барі, що додало команді впевненості. Аллегрі не зможе розраховувати на Рафаеля Леау, тому в атаці знову основне навантаження ляже на Хуліана Хіменеса та Крістіана Пулішича. Американський вінгер традиційно результативно діє проти Лечче – у Серії А він відзначався у воротах цієї команди вже чотири рази.

Статистика протистояння свідчить про перевагу Мілана: у 38 матчах «россонері» перемогли 23 рази, Лечче – лише двічі, ще 13 ігор завершилися внічию. Натомість команда із Салерно нині має серію з трьох «сухих» матчів поспіль і може встановити новий клубний рекорд у чемпіонаті.

🎥 Пряму трансляцію матчу Лечче – Мілан можна подивитися на MEGOGO.

21:45 | Лечче – Мілан. Пряма трансляція