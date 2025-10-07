Нападник Динамо Владіслав Бленуце хотів залишити клуб після хвилі невдоволення на свою адресу з боку вболівальників. Про це в ефірі УПЛ ТБ повідомив коментатор матчу киян у восьмому турі української Прем’єр-ліги проти Металіста 1925 (1:1) Роман Бебех.

Замість Герреро з’являється Бленуце, якого засвистує частина вболівальників одразу. Під неймовірним просто тиском опинився цей футболіст, який купу нісенітниці понаписував у себе в соцмережах про Україну і про росію [насправді зробив репости російських пропагандистів щодо ситуації в його рідній Молдові, а також саундтреку відомого серіалу виробництва країни агресора – прим.], потім приїхав до України.

Я знаю, що після того, як пішла ось ця перша хвиля хейту на нього, то навіть задумувався він дуже серйозно над тим, щоб залишити Динамо одразу. Але вже було підписано повністю угоду, і це вже неможливо було зробити без ніяких втрат для його попереднього клубу. А його попередній клуб уже не хотів повертати все назад.