Колишній гравець збірної України Василь Кардаш поділився прогнозом на матч другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

В діях азербайджанців переважають емоції. Якщо дати змогу їм контролювати м'яч, то неприємностей не уникнути. Тим паче, вболівальники будуть гнати своїх вперед. Тому, передусім, треба буде подбати про домінування, все робити швидше за суперника. По-друге, як засвідчив останній матч в Ісландії, азербайджанська збірна не вміє тримати удар, варто їй першою пропустити, як на очах розвалюється. Це нашим треба взяти на замітку. Без сумніву, також якісне відновлення дуже багато значить.

Думаю, що слід очікувати ротацію. Вибір буде зупинено на виконавцях більше заточених на атаку. Зокрема, йдеться про позицію опорного півзахисника.

Фаворит – українська збірна. Не думаю, що на діях господарів якось позначиться сьогоднішня відставка їхнього керманича Фернанду Сантуша. Рівень підготовки наших хлопців , все ж, вищий й в Баку обійдеться без форс-мажора, – заявив Кардаш в інтерв'ю Sport.ua.