Ексзірка Арсенала офіційно очолив Лутон
Команда посідає 11-е місце в третьому англійському дивізіоні
близько 2 годин тому
Джек Вілшер / фото - Getty
Футбольний клуб Лутон офіційно оголосив про призначення Джека Вілшера головним тренером команди.
33-річний англійський фахівець раніше працював у тренерському штабі Норвіча, де наприкінці минулого сезону тимчасово виконував обов’язки головного тренера. До цього Вілшер очолював молодіжну команду Арсенала U-18.
Після 11 зіграних матчів Лутон посідає 11-те місце у третьому дивізіоні чемпіонату Англії (Ліга 1). Новий наставник розпочне роботу вже з наступного туру.
