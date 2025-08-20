Федецький став на захист лідерів Олександрії, яких відправили в дубль
Рішенням тренерського штабу
33 хвилини тому
Фото - ФК Олександрія
Ексфутболіст збірної України Артем Федецький висловився про ситуацію з переведенням в дубль капітана Олександрії Кирила Ковальця та португальського центрбека Мігела Кампуша. Його слова наводить Sport.ua.
У нинішній ситуації футболістам самим потрібно зібратися, проявити характер, тому що можна залізти в таку яму, що потім буде дуже складно вибратися. До того ж в дубль переведені Кампуш і Ковалець. Так, тренер дав коментар з цього приводу, але справжніх причин такого рішення названо не було. Втім, такими виконавцями, на мій погляд, розкидатися не можна, тим більше в такій ситуації, - сказав Федецький.
