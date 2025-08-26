Сергій Стаднюк

Одразу три учасника загального етапу Ліги чемпіонів визначаться вже у вівторок, 26 серпня. Відбудуться три вирішальні матчі шляху чемпіонів кваліфікації головного єврокубка.

Українському вболівальнику є сенс «притопити» за Пафос, який лідирує у протистоянні з Црвеною Звездою (2:1). По-перше, виліт сербів уже саме по собі свято. По-друге, можна стверджувати, що Динамо влетіло лише переможцю своєї частини сітки.

У двох інших парах реальні шанси поборотися з фаворитом зберігає лише Кайрат. Казахстанський клуб прийме Селтик на своєму полі й починатиме з 0:0. Буде-Глімт же навряд настільки не вміє грати на природному газоні, аби програти Штурму з різницею в п'ять м'ячів. Хоча у цій кваліфікації ми бачили різні камбеки...

Розпочинається стадія 1/32 фіналу Кубка англійської ліги. Проведе свій матч і Брентфорд українця Єгора Ярмолюка проти Борнмута, колишньої команди Іллі Забарного. Вулвергемптон зіграє з Вест Гемом у «дербі» Прем'єр-ліги.

21:30 | Вулвергемптон – Вест Гем. Пряма трансляція

21:45 | Борнмут – Брентфорд. Пряма трансляція

Чинний володар Кубка Німеччини розпочне новий розіграш турніру. На стадії 1/32 фіналу команді протистоятиме скромний Брауншвейг.