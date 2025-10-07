Форвард Динамо згадав гол, який повернув його в основу збірної України на чемпіонаті світу
Після вирішального м'яча на груповому етапі головний тренер випустив його у старті на 1/8-му з Іспанією
близько 2 годин тому
Збірна України U-20 в 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу зустрінеться з однолітками з Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за Києвом.
Нападник «синьо-жовтих» Матвій Пономаренко згадав свій гол у матчі заключного туру групового етапу проти Парагваю (2:1), який і вивів команду до наступної стадії. Слова футболіста передає Суспільне Спорт з посиланням на пресслужбу ФІФА.
Шалені емоції. На такому турнірі забити гол... Чесно, переповнюють емоції. У мене перед цим було мало ігрового часу, 5-10 хвилин, але я робив висновки. Знав, що матиму шанс, яким зможу скористатися, от це і зробив: мені дали 30 хвилин, я вийшов і забив. Дуже задоволений, що так вийшло.
Всі [ігри групової стадії] були видовищні. Перша гра з корейцями теж була видовищна, ми перемогли. Цю гру треба було вигравати, щоб виходити [у плейоф] з першого місця. Ми ретельно готувалися до цієї гри, Парагвай — дуже хороша команда. Вважаю, що добре зіграли, тому і перемогли.
Цікаво, що кожну гру групового етапу Пономаренко розпочинав із лавки запасних. Але вже в 1/8 фіналу головний тренер Дмитро Михайленко вирішив випустити у старті саме форвард Динамо замість Олександра Пищура-молодшого. Проте не обійшлося і без втрат. Через безглузду дискваліфікацію гру проти «Фурії рохи» доведеться пропустити вінгеру Геннадію Синчуку.
