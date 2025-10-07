Сергій Стаднюк

Збірна України U-20 в 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу зустрінеться з однолітками з Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за Києвом.

Перед самим матчем мережу розірвала новина про те, що вінгер «синьо-жовтих» Геннадій Синчук дискваліфікований на гру. За півтори години до гри стало відомо, що лідер команди дійсно не ввійшов до заявки на поєдинок.

Синчук мав відбути дискваліфікацію через перебір жовтих карток у матчі заключного туру групового етапу проти Парагваю (2:1). Однак повідомляється, що футболіст був помічений у технічній зоні збірної України під час гри, через що ФІФА не зарахувала йому пропуск зустрічі.

В УАФ у коментарі Tribuna.com заявили, що Асоціація розпочала службове розслідування щодо інциденту.

В УАФ вже відкрито службове розслідування за даним фактом, про його результати буде повідомлено після завершення процесу. УАФ

