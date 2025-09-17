Форвард Карабаха – про сенсаційний камбек з Бенфікою: «Рахунок 2:0 дуже небезпечний»
Судаков і компанія подумали, що справу вже зроблено, інший українець покарав їх за це
34 хвилини тому
Нападник Карабаха Леандру Андраде озвучив, за рахунок чого команда здійснила сенсаційний камбек у матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:2). Слова футболіста передає пресслужба УЄФА з посиланням на Sport TV.
Початок був для нас важким, але ми не втрачали віри в те, що зможемо чогось досягти у цій зустрічі. А здобули вольову перемогу. Наперед розумів, що цей досвід буде захоплюючим, але підсумковий результат зробив сьогоднішній день ще кращим. Намагався думати про це щоразу, коли в дитинстві приходив на стадіон і забивав сам або дивився матчі з трибуни. Треба вірити в те, що все можливе, навіть якщо це і здається складним.
Гра була важка. Бенфіка – дуже гарна команда, і хто як не ми розуміє, наскільки важко нам було домогтися цього в такому поєдинку. Рахунок 2:0 дуже небезпечний у футболі, оскільки якщо іншій команді вдається зробити його 2:1, це повністю перевертає впевненість у своїх силах. Це й сталося. Хочемо впевнено стати на ноги і просуватися далі від гри до гри. На Ештадіу ду Бенфіка ми їхали з вірою в те, що зуміємо забрати звідси очки.
А вже сьогодні, 17 вересня, відбудеться ще один вечір головного єврокубка. Баварія – Челсі, ПСЖ – Аталанта, Ліверпуль – Атлетико та інші. Трансляції матчів Ліги чемпіонів.
Після матчу президент Бенфіки Руї Кошта ухвалив рішення про звільнення Бруну Лаже.