Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо поділився своїми емоціями напередодні завершальних матчів відбору до чемпіонату світу 2026 року. Наставник не приховує, що його команда опинилася у вкрай складній ситуації.

Після перемоги над Ізраїлем із рахунком 3:0 Італія все ще відстає від Норвегії на три очки за два тури до фінішу відбору. Скандинавська збірна має значно кращу різницю забитих і пропущених м’ячів, тому навіть перемога в очному матчі може не гарантувати італійцям прямої путівки на мундіаль.



– Що буде, якщо ми не вийдемо на чемпіонат світу? Я поїду з Італії й житиму дуже далеко, – заявив тренер у коментарі пресслужбі UEFA.

У разі, якщо Італія фінішує другою у своїй групі, їй доведеться пробиватися на ЧС-2026 через плейоф.

Нагадаємо, «Скуадра адзурра» пропустила два попередні чемпіонати світу поспіль — у 2018 та 2022 роках.